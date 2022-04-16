У "Дію" повернули посвідчення водія та техпаспорт — Finance.ua

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У "Дію" повернули посвідчення водія та техпаспорт

Вчора 12:11Особисті фінанси
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У "Дію" повернули посвідчення водія та техпаспортУ "Дію" повернули посвідчення водія та техпаспорт
Посвідчення водія та техпаспорт знову доступні в застосунку «Дія».
Про це повідомили у Мінцифри.
Тепер цифрові документи знову можна знайти у застосунку — вони підтягнуться автоматично після авторизації.
Чому документів не було? Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу в безпечному місці.
Також варто зазначити, що електронні водійське посвідчення та техпаспорт прирівняли до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у вас паперовий документ.
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За матеріалами: Finance.ua
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