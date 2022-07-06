Как восстановить поврежденные, утраченные номерные знаки — Finance.ua
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Как восстановить поврежденные, утраченные номерные знаки

Технологии&Авто
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Война лишила тысячи украинцев жилья и автомобилей. Кто-то просто уезжал в неизведанность без документов и номерных знаков.
Сервисные центры МВД рассказали, как это сделать.
Для восстановления поврежденных, утраченных или похищенных номерных знаков транспортного средства в любой территориальный сервисный центр МВД необходимо предоставить:
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства прилагается справка о регистрации места жительства) или:
  • временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное жительство; вид на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.
  • идентификационный код владельца транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • в случае кражи — справка о потере номерных знаков, выданная в отделении Национальной полиции;
  • при потере — письменное объяснение обстоятельств потери документа.
Если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, предоставляется акт служебного расследования.
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Обязательно предоставляется транспортное средство для экспертного осмотра.
Администратором сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных АИС «Номерной знак» производится перерегистрация транспортного средства. Вместо утраченных или непригодных для пользования номерных знаков из заявления владельца или его представителя выдаются новые свидетельство о регистрации и номерные знаки.
Найденные номерные знаки после выдачи новых считаются недействительными и сдаются в сервисные центры МВД.
Как восстановить поврежденные, утраченные номерные знаки

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По материалам:
Finance.ua
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