Как восстановить поврежденные, утраченные номерные знаки — Finance.ua

Как восстановить поврежденные, утраченные номерные знаки Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Война лишила тысячи украинцев жилья и автомобилей. Кто-то просто уезжал в неизведанность без документов и номерных знаков.

Сервисные центры МВД рассказали , как это сделать.

Для восстановления поврежденных, утраченных или похищенных номерных знаков транспортного средства в любой территориальный сервисный центр МВД необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства прилагается справка о регистрации места жительства) или:

временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное жительство; вид на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

идентификационный код владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

в случае кражи — справка о потере номерных знаков, выданная в отделении Национальной полиции;

при потере — письменное объяснение обстоятельств потери документа.

Если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, предоставляется акт служебного расследования.

Обязательно предоставляется транспортное средство для экспертного осмотра.

Администратором сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных АИС «Номерной знак» производится перерегистрация транспортного средства. Вместо утраченных или непригодных для пользования номерных знаков из заявления владельца или его представителя выдаются новые свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Найденные номерные знаки после выдачи новых считаются недействительными и сдаются в сервисные центры МВД.

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