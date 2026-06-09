Google снижает значение подписки на AI Plus Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Google AI Plus

Google объявила о существенном обновлении своей наиболее доступной подписки на сервисы искусственного интеллекта. Пользователи получат больше ресурсов за меньшую стоимость, что может коренным образом изменить рынок премиальных ИИ-услуг в ближайшей перспективе.

Об этом пишет издание PhoneArena

Google меняет правила игры на рынке искусственного интеллекта

Компания Google совершила неожиданный ход, существенно снизив порог входа в свои премиальные инструменты искусственного интеллекта. Теперь базовый план Google AI Plus стал значительно более привлекательным для широкого круга пользователей, сочетая более низкую цену и расширенные технические возможности.

Стоимость подписки Google AI Plus снизилась с 7,99 доллара до 4,99 доллара в месяц, что составляет почти 40% экономии. Во времена, когда цифровые сервисы обычно дорожают, такой шаг выглядит как агрессивная попытка Google привлечь новых подписчиков.

Кроме ценового бонуса, компания вдвое увеличила объем облачного хранилища — вместо 200 гигабайт теперь пользователи получают 400 гигабайт для хранения фотографий и документов.

Мы обновляем цену нашего плана Google AI Plus до 4,99 доллара или местного эквивалента (по сравнению с 7,99 доллара) и удваиваем объем хранилища с 200 до 400 гигабайт, — прокомментировал руководитель продукта подписки Gemini AI Викас Кансал.

Что получают подписчики за новую цену

Несмотря на доступную стоимость, Google AI Plus предлагает мощный набор инструментов:

Прежде всего, пользователи имеют доступ к модели Gemini 3.1 Pro. Это тот же интеллектуальный двигатель, который используется в значительно более дорогих тарифных планах компании, хотя и с определенными ограничениями по интенсивности использования. Важным преимуществом является контекстное окно на 128 000 токенов. Это позволяет загружать для анализа объемные файлы PDF, длинные статьи или большие блоки программного кода для быстрого создания резюме или поиска ответов в тексте.

Любители визуального контента также не остались в стороне. Подписка позволяет создавать до 50 изображений в разрешении 4K ежедневно с помощью модели Nano Banana Pro.

Кроме того, разработчики открыли функцию поколения видео через систему Veo 3.1 Fast.

Все эти возможности тесно интегрировали в экосистему Google Workspace, поэтому умный помощник будет помогать непосредственно в Gmail, Документах, Таблицах и Календаре.

Для тех, кто занимается исследованиями, пакет включает в себя улучшенную версию ассистента NotebookLM Enhanced. Как отмечает издание 9to5Google , пользователи также получают доступ к функциям Daily brief, Omni Flash для создания видео и расширенные лимиты в AI Studio.

Какие цены в Украине

В Украине вы можете оформить:

Google AI Plus за 225 гривен, но первые три месяца предлагают за 55 гривен, что является невероятно привлекательным предложением.

Google AI Pro стоит 910 гривен, но со скидкой в ​​первые три месяца цена составляет 230 гривен.

Google AI Ultra стоит 4600 гривен и не предлагает скидок.

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Другие премиальные планы Google остались без изменений: AI Pro стоит 19,99 доллара в месяц и предлагает 5 терабайтов хранилища, а самый мощный AI Ultra — 99,99 доллара. Однако для большинства повседневных задач обновленный AI Plus за 4,99 доллара выглядит как наиболее сбалансированное решение на рынке.

Хотя пользователи иногда жалуются на лимиты использования в базовом пакете, удвоение объема памяти до 400 гигабайт делает это предложение конкурентоспособным даже как обычное облачное хранилище, в которое бонусом добавляют передовые нейросети.

Телеканал 24 По материалам:

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