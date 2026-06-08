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Morgan Stanley позволит ИИ-агентам управлять активами на $1,2 трлн

Технологии&Авто
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Morgan Stanley
Morgan Stanley
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley станет одним из первых крупных банков США, который позволит ИИ-системам напрямую работать с его сервисами. Решение охватит бизнес-направление, по которому компания привлекла активы на $1,2 трлн.
Как пишет CNBC, внешние ИИ-агенты получат доступ к платформам ShareWorks и Equity Edge, которые используются для администрирования корпоративных программ вознаграждения акциями. Вместо того, чтобы сотрудники работали через веб-интерфейсы, агенты смогут самостоятельно получать данные и выполнять часть задач от имени клиентов.
«Мы видим будущее, в котором наши корпоративные клиенты будут использовать агентные инструменты на базе ИИ, которые будут взаимодействовать с нашими платформами полностью в автономном режиме», — заявил директор из продуктов Morgan Stanley at Work Марк Митчелл.
По его словам, банк уже предоставил ранний доступ к технологии отдельным клиентам и планирует открыть ее для всех 3400 корпоративных заказчиков в течение следующего года.

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В Morgan Stanley считают, что агентные системы позволят быстрорастущим компаниям управлять сложными программами акционерного вознаграждения без расширения штатов HR-специалистов и администраторов.
Аналогичный подход банк планирует использовать и внутри компании.
«Агентный ИИ позволит масштабировать поддержку клиентов, администрирование программ и наш бизнес по привлечению клиентов без найма тысяч и тысяч новых сотрудников», — пояснил Митчелл.
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Для реализации проекта Morgan Stanley использует открытый стандарт Model Context Protocol (MCP), позволяющий ИИ-моделям напрямую подключаться к источникам данных и корпоративным системам.
Новый шаг выглядит особенно показательно на фоне того, что конкуренты банка пока используют агентов преимущественно внутри своих организаций. В частности, JPMorgan Chase и Goldman Sachs уже применяют подобные системы для написания кода и автоматизации внутренних процессов, но не объявляли об открытии доступа к внешним агентам.

Риски автономного ИИ

Инициатива Morgan Stanley совпадает с более широким трендом в финансовом секторе. Ранее аналитики McKinsey предупреждали, что распространение ИИ-агентов может стоить банковской отрасли до $170 млрд прибыли.
Эксперты считают, что автономные системы могут самостоятельно анализировать финансовые продукты и переводить деньги клиентов с низкодоходных счетов в более выгодные инструменты. Поэтому банки рискуют потерять часть традиционных доходов от депозитного бизнеса.
По материалам:
incrypted
ИИИнвестиции
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