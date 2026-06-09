Starlink появится на самолетах Wizz Air уже в следующем году

В настоящее время Starlink, крупнейший спутниковый оператор в мире, уже заключил соглашения с рядом американских авиакомпаний, среди которых American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines и Alaska Airlines.
Кроме того, сервис сотрудничает с авиаперевозчиками дальнемагистральных рейсов, включая Singapore Airlines и Emirates.
Wizz Air ожидает роста доходов
В мае Wizz Air заявила, что ожидает выйти на безубыточность или достичь большей годовой прибыли за 2026 финансовый год, который закончился 31 марта.
Также компания отчиталась о росте пассажиропотока на 26% в мае и спрогнозировала существенное увеличение доходов в летнем сезоне.
В Wizz Air отмечают, что относительно более низкие цены на авиабилеты помогают поддерживать спрос на фоне потребительской неопределенности, связанной с войной между Ираном и Израилем.
Полный финансовый отчет по итогам года авиакомпания планирует обнародовать в четверг.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Much Better Adventures составил список лучших мест для одиноких приключенческих путешествий в этом году. Каждое направление оценивалось по многочисленным факторам, таким как его балл по Глобальному индексу мира, средняя стоимость еды на одного человека, косвенный показатель биоразнообразия и количество пешеходных маршрутов, а также с учетом мнения экспертов и тенденций бронирования клиентов.