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Starlink появится на самолетах Wizz Air уже в следующем году

Технологии&Авто
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Условия сотрудничества с Starlink компания не раскрыла.
Условия сотрудничества с Starlink компания не раскрыла.
Авиакомпания Wizz Air планирует ввести спутниковый интернет Starlink на всем своем флоте со следующего года.
Об этом пишет Reuters.
Условия сотрудничества с Starlink компания не раскрыла.

Starlink расширяет присутствие в авиации

Ранее другие европейские бюджетные перевозчики, в частности Ryanair и EasyJet, заявляли, что использование спутникового Wi-Fi от Starlink на борту связано со значительными затратами.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири оценивал, что использование Starlink может стоить компании до 250 млн долларов в год, в том числе из-за дополнительных расходов на топливо.
В настоящее время Starlink, крупнейший спутниковый оператор в мире, уже заключил соглашения с рядом американских авиакомпаний, среди которых American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines и Alaska Airlines.
Кроме того, сервис сотрудничает с авиаперевозчиками дальнемагистральных рейсов, включая Singapore Airlines и Emirates.

Wizz Air ожидает роста доходов

В мае Wizz Air заявила, что ожидает выйти на безубыточность или достичь большей годовой прибыли за 2026 финансовый год, который закончился 31 марта.
Также компания отчиталась о росте пассажиропотока на 26% в мае и спрогнозировала существенное увеличение доходов в летнем сезоне.
В Wizz Air отмечают, что относительно более низкие цены на авиабилеты помогают поддерживать спрос на фоне потребительской неопределенности, связанной с войной между Ираном и Израилем.
Полный финансовый отчет по итогам года авиакомпания планирует обнародовать в четверг.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Much Better Adventures составил список лучших мест для одиноких приключенческих путешествий в этом году. Каждое направление оценивалось по многочисленным факторам, таким как его балл по Глобальному индексу мира, средняя стоимость еды на одного человека, косвенный показатель биоразнообразия и количество пешеходных маршрутов, а также с учетом мнения экспертов и тенденций бронирования клиентов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Wizz AirStarlink
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