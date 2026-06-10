Компенсация за уничтоженные авто: почему не заплатят

Об этом заявила председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Галина Остаповец в комментарии Новости.LIVE.
В условиях ограниченных бюджетных возможностей основные ресурсы направляют прежде всего на помощь украинцам, нуждающимся в жилье. Таких сейчас — миллионы.
«Если мы говорим о сожженных автомобилях — то для меня приоритет именно люди, выехавшие с ВОТ, им негде жить и у них нет доступа к домам, потому что россия оккупировала», — отметила Остаповец.
Владельцам покореженных автомобилей рекомендуют не ждать быстрых выплат, а собирать все возможные доказательства и подавать заявки через международные механизмы возмещения. Финансовое бремя за уничтоженное имущество в будущем должно полностью лечь на страну-агрессора.