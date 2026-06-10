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Компенсация за уничтоженные авто: почему не заплатят

Технологии&Авто
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Компенсация за уничтоженные авто: почему не заплатят
Компенсация за уничтоженные авто: почему не заплатят
Украинцам, чьи автомобили были уничтожены или серьезно повреждены в результате российской агрессии, не стоит рассчитывать на компенсации из государственного бюджета.
В приоритете остается финансирование программы «єВідновлення».
Об этом заявила председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Галина Остаповец в комментарии Новости.LIVE.
В условиях ограниченных бюджетных возможностей основные ресурсы направляют прежде всего на помощь украинцам, нуждающимся в жилье. Таких сейчас — миллионы.
«Если мы говорим о сожженных автомобилях — то для меня приоритет именно люди, выехавшие с ВОТ, им негде жить и у них нет доступа к домам, потому что россия оккупировала», — отметила Остаповец.
Владельцам покореженных автомобилей рекомендуют не ждать быстрых выплат, а собирать все возможные доказательства и подавать заявки через международные механизмы возмещения. Финансовое бремя за уничтоженное имущество в будущем должно полностью лечь на страну-агрессора.
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Ранее Finance.ua писал, если жилье пострадало из-за обстрела: что делать в первые 24 часа.
Первый шаг после обстрела — убедиться, что находиться возле дома или квартиры безопасно. Если есть угроза обвала, пожара или другие риски, необходимо вызвать спасателей по номеру 101.
Также следует сообщить о пострадавших, если они есть. При необходимости можно отдельно обратиться в полицию по номеру 102 или вызвать скорую помощь по номеру 103.
После этого необходимо максимально подробно зафиксировать последствия разрушений:
  • сделать фото и видео повреждений с разных ракурсов;
  • по возможности зафиксировать геолокацию;
  • записать дату, время и место происшествия;
  • сохранить контакты соседей и других свидетелей;
  • попросить очевидцев подтвердить факт повреждения.
Детальнее читайте здесь.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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