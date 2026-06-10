Компенсация за уничтоженные авто: почему не заплатят Сегодня 10:23 — Технологии&Авто

Компенсация за уничтоженные авто: почему не заплатят

Украинцам, чьи автомобили были уничтожены или серьезно повреждены в результате российской агрессии, не стоит рассчитывать на компенсации из государственного бюджета.

В приоритете остается финансирование программы «єВідновлення».

Об этом заявила председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Галина Остаповец в комментарии Новости.LIVE

В условиях ограниченных бюджетных возможностей основные ресурсы направляют прежде всего на помощь украинцам, нуждающимся в жилье. Таких сейчас — миллионы.

«Если мы говорим о сожженных автомобилях — то для меня приоритет именно люди, выехавшие с ВОТ, им негде жить и у них нет доступа к домам, потому что россия оккупировала», — отметила Остаповец.

Владельцам покореженных автомобилей рекомендуют не ждать быстрых выплат, а собирать все возможные доказательства и подавать заявки через международные механизмы возмещения. Финансовое бремя за уничтоженное имущество в будущем должно полностью лечь на страну-агрессора.

Ранее Finance.ua писал , если жилье пострадало из-за обстрела: что делать в первые 24 часа.

Первый шаг после обстрела — убедиться, что находиться возле дома или квартиры безопасно. Если есть угроза обвала, пожара или другие риски, необходимо вызвать спасателей по номеру 101.

Также следует сообщить о пострадавших, если они есть. При необходимости можно отдельно обратиться в полицию по номеру 102 или вызвать скорую помощь по номеру 103.

После этого необходимо максимально подробно зафиксировать последствия разрушений:

сделать фото и видео повреждений с разных ракурсов;

по возможности зафиксировать геолокацию;

записать дату, время и место происшествия;

сохранить контакты соседей и других свидетелей;

попросить очевидцев подтвердить факт повреждения.

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