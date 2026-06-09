Британия хочет запустить ИИ в Королевском суде, чтобы ускорить рассмотрение дел Сегодня 18:10 — Мир

Королевский суд в Великобритании

Правительство Великобритании хочет в тестовом режиме запустить проекты с искусственным интеллектом в Королевском суде. Это должно улучшить работу системы правосудия и сократить очередь нерассмотренных дел.

Об этом пишет Sky News.

ИИ-помощники для юристов

Среди них — ИИ-помощники для юристов и судебных работников, а также упрощенные процессы управления делами, которые должны ускорить их рассмотрение. ИИ-помощники будут помогать юристам в рутинной работе, в частности при исследовании материалов дел и их анализе.

Правительство надеется, что эти планы повысят производительность и эффективность работы Королевского суда, а также сократят время ожидания потерпевших до начала судебного разбирательства.

Как ИИ будут внедрять в систему

Сначала технология будет испытана в так называемой песочнице — изолированной среде для безопасного и контролируемого тестирования ИИ. Это должно гарантировать, что новое программное обеспечение будет соответствовать высоким стандартам, требуемым судьями и адвокатами, прежде чем его будут рассматривать для использования в судах по всей стране.

В Министерстве юстиции также сообщили, что судьи уже планируют использовать новый инструмент на основе ИИ для поиска дел, готовых к рассмотрению, и объединять подобные слушания в группы.

Ожидается, что это поможет более эффективно использовать ресурсы судей, прокуроров и судов, ускорить рассмотрение дел и обеспечить более быстрое правосудие для потерпевших.

theБабель По материалам:

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