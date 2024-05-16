В iPhone 16 Pro радикально улучшат камеры — Finance.ua

В iPhone 16 Pro радикально улучшат камеры 16.05.2024, 01:23 — Фондовый рынок

В iPhone 16 Pro радикально улучшат камеры

До выхода новеньких iPhone 16 осталось около четырех месяцев, так что в сети уже достаточно информации о ключевых нововведениях в будущих флагманах Apple. Редакторы 9To5Maс назвали четыре причины, почему следует дождаться iPhone 16 Pro и не покупать iPhone 15 Pro.

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Первое изменение — новая сверхширокоугольная камера. В этом году iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат обновленную сверхширокоугольную камеру на 48 Мп. Это будет значительным апгрейдом по сравнению с нынешними 12 МП в iPhone 15 Pro.

Благодаря новому сенсору, Айфон будет делать более детализированные фото в условиях плохого освещения. Также снимки будут с более естественными цветами, кроме того, увеличенное разрешение обеспечит дополнительную гибкость при редактировании и постобработке.

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Второе изменение — расширенный оптический зум. Теперь iPhone 15 Pro может снимать с 3-кратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом. У 15 Pro Max эти показатели увеличены до 5 и 25-Х соответственно. Слухи и утечки указывают, что перископ новых «прошек» сможет приближать еще больше, но насколько именно, пока не ясно.

Основной датчик камеры тоже будет усовершенствован. Уже практически подтверждено, что в iPhone 16 Pro установят новый сенсор основной камеры Sony с обновленной конструкцией для улучшения качества съемки при слабом освещении. Но пока не ясно, будет ли датчик Sony следующего поколения использоваться в обеих моделях iPhone 16 Pro.

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Последним существенным апгрейдом в камерах iPhone 16 Pro станет улучшенное новое антибликовое покрытие, которое решит давнюю проблему световых бликов на фото.

УНІАН По материалам:

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