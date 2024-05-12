Крупнейший в мире производитель iPhone сообщил о рекордных продажах в апреле — Finance.ua

Крупнейший в мире производитель iPhone сообщил о рекордных продажах в апреле
Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники по контракту и крупнейший сборщик iPhone от Apple, сообщила о рекордных продажах за апрель.
Об этом сообщает Reuters.
Компания также ожидает роста доходов во втором квартале.
Выручка от реализации интеллектуальной потребительской электроники, включая смартфоны, в апреле продемонстрировала «значительный рост» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Апрельский доход составил 15,83 млрд долларов, что, по ее словам, является самым высоким показателем за аналогичный период и означает рост на 19% в годовом исчислении.
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Акции Foxconn выросли почти на 50% в этом году по сравнению с 13% ростом на более широком рынке.
Напомним, Apple объявила, что совет правления компании санкционировал обратный выкуп акций на сумму 110 миллиардов долларов США, что на 22% больше, чем прошлогоднее разрешение на обратный выкуп акций в 90 миллиардов долларов.
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