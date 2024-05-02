В 2022 году Google заплатила Apple $20 млрд, чтобы остаться поисковой системой по умолчанию — Finance.ua

В 2022 году Google заплатила Apple $20 млрд, чтобы остаться поисковой системой по умолчанию Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

В 2022 году Google заплатила Apple $20 млрд, чтобы остаться поисковой системой по умолчанию

В 2022 году Google заплатила Apple $20 млрд, чтобы стать поисковой системой по умолчанию для Safari на iPhone, iPad и Mac.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эта информация была раскрыта в судебных документах, предоставленных Google в рамках антимонопольного спора с Министерством юстиции США.

Минюст обвинил Google в монополии на поиск, и в судебном процессе против компании основное внимание уделяется соглашению с Apple. В ноябре в документах иска указывалось, что Google выплачивает 36% от общего дохода, получаемого от поиска в Safari, а теперь выяснилось, что эта сумма равна $20 млрд.

Google является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple с 2002 года, хотя соглашение неоднократно пересматривалось. Apple и Google пытались не разглашать условия сделки во время судебного разбирательства и до него, но давно известно, что Google платит Apple миллиарды долларов ежегодно.

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В октябре прошлого года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что соглашение между Apple и Google сделало невозможным конкуренцию таких поисковых систем, как Bing. В свое время Microsoft хотела, чтобы Apple купила Bing, но компания из Купертино не была заинтересована в этом.

Microsoft обвинила Google, но представитель Apple Эдди Кью сказал, что Apple была озабочена тем, что Bing не может конкурировать по качеству и возможностям. Кью заявил, что Apple использует Google в качестве поисковой системы по умолчанию на iPhone, потому что Apple «всегда считала его самым лучшим».

Google является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple в большинстве стран, но пользователи могут выбрать альтернативу Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Ecosia и Яндекс. Для изменения поисковика необходимо открыть настройки Safari.

Если Google проиграет антимонопольный иск, соглашение между Apple и Google может быть расторгнуто. Заключительные аргументы ожидаются в четверг и пятницу, а решение судьи будет вынесено позже в 2024 году.

iTechua По материалам:

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