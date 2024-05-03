Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії — Finance.ua

Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії
Американська Apple оголосила, що рада правління компанії санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів США, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл на зворотний викуп акцій у 90 мільярдів доларів.
Про це повідомляє CNBC.
За даними аналітичної компанії Birinyi Associates, це найбільший зворотний викуп акцій в історії.
Зазначається, що компанія оголосила про зворотний викуп акцій на тлі падіння загальних продажів її продукції на 4%.
У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% - до 45,96 мільярда доларів США, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.
Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% - до 7,45 мільярда доларів.
Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком — до 7,9 мільярда доларів.
Водночас генеральний директор Apple Тім Кук прогнозує, що загальні продажі компанії зростуть впродовж наступного кварталу.
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