Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії — Finance.ua

Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії Сьогодні 23:45 — Фондовий ринок

Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії

Американська Apple оголосила, що рада правління компанії санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів США, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл на зворотний викуп акцій у 90 мільярдів доларів.

Про це повідомляє CNBC.

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За даними аналітичної компанії Birinyi Associates, це найбільший зворотний викуп акцій в історії.

Зазначається, що компанія оголосила про зворотний викуп акцій на тлі падіння загальних продажів її продукції на 4%.

У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% - до 45,96 мільярда доларів США, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.

Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% - до 7,45 мільярда доларів.

Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком — до 7,9 мільярда доларів.

Водночас генеральний директор Apple Тім Кук прогнозує, що загальні продажі компанії зростуть впродовж наступного кварталу.

Укрінформ За матеріалами:

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