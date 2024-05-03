Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії — Finance.ua

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Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії

Фондовий ринок
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Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії
Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії
Американська Apple оголосила, що рада правління компанії санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів США, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл на зворотний викуп акцій у 90 мільярдів доларів.
Про це повідомляє CNBC.
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За даними аналітичної компанії Birinyi Associates, це найбільший зворотний викуп акцій в історії.
Зазначається, що компанія оголосила про зворотний викуп акцій на тлі падіння загальних продажів її продукції на 4%.
У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% - до 45,96 мільярда доларів США, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.
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Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% - до 7,45 мільярда доларів.
Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком — до 7,9 мільярда доларів.
Водночас генеральний директор Apple Тім Кук прогнозує, що загальні продажі компанії зростуть впродовж наступного кварталу.
За матеріалами:
Укрінформ
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