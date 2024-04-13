Каждый седьмой iPhone собирают в Индии — Bloomberg Сегодня 05:02 — Фондовый рынок

Каждый седьмой iPhone собирают в Индии — Bloomberg

Компания Apple увеличивает объем производства iPhone в Индии. В прошлом финансовом году выпустила на местных предприятиях смартфонов на $14 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что сейчас компания производит в Индии до 14% или примерно один из семи своих смартфонов.

Это говорит о том, что Apple ускоряет усилия, направленные на уменьшение своей зависимости от Китая на фоне роста геополитической напряженности.

Китай остается основным центром производства iPhone и крупнейшим зарубежным рынком. Но именно там доходы Apple падают из-за появления новых конкурентов, таких как Huawei Technologies Co., а также расширение запрета на использование иностранных технологий на рабочем месте.

Как известно, правительственная политика в Индии подразумевает финансовые стимулы с целью попытаться привлечь высокотехнологичное производство в страну. Здесь акцентируют внимание, что это помогло таким компаниям как Apple расширить местное производство.

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«Мы будем развивать этот импульс и стремимся к стабильному и прозрачному регуляторному режиму, который превратит Индию в глобальный производственный центр, которому доверяют во всем мире», — заявили в правительстве Индии.

По данным медиа, в финансовом году, закончившемся в марте, Foxconn Technology Group собрала почти 67% произведенных в Индии iPhone, а Pegatron Corp. — 17%.

Остальные iPhone были изготовлены на заводе Wistron Corp., который в прошлом году поглотил Tata Group.

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