Создатели ChatGPT и iPhone разрабатывают гаджет на базе ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Создатели ChatGPT и iPhone разрабатывают гаджет на базе ИИ

Технологии&Авто
3
Создатели ChatGPT и iPhone разрабатывают гаджет на базе ИИ
Создатели ChatGPT и iPhone разрабатывают гаджет на базе ИИ
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джонни Айв официально объединились для разработки персонального устройства на основе искусственного интеллекта. В настоящее время обсуждаются возможности финансирования нового проекта.
Об этом пишет The Information.
Читайте также
Детали об интригующем устройстве с ИИ на борту пока не известны. Предполагается, что у него будут некоторые опции современных смартфонов, но при этом сам гаджет не будет похож на смартфон в привычном для всех представлении.
Альтман известен как крупный инвестор Humane AI Pin — переносного проектора без экрана, но с умными опциями. Не исключено, что он создаст аналогичный продукт вместе с Айвом.
Новости о возможном партнерстве между Айвом и Альтманом впервые появились осенью прошлого года. Тогда переговоры находились на ранней стадии — не было известно, каких вещей они касались.
Читайте также
Безымянный стартап Айва и Альтмана привлекает средства от крупных венчурных капиталистов.
По данным источника, Айв стремится привлечь к разработке девайса до $1 млрд.
Среди инвесторов могут оказаться SoftBank, а также Thrive Capital, инвестор OpenAI и Emerson Collective, фирма венчурного капитала и благотворительная организация, основанная Лореном Пауэллом Джобсом.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.