Создатели ChatGPT и iPhone разрабатывают гаджет на базе ИИ — Finance.ua

Создатели ChatGPT и iPhone разрабатывают гаджет на базе ИИ
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джонни Айв официально объединились для разработки персонального устройства на основе искусственного интеллекта. В настоящее время обсуждаются возможности финансирования нового проекта.
Об этом пишет The Information.
Детали об интригующем устройстве с ИИ на борту пока не известны. Предполагается, что у него будут некоторые опции современных смартфонов, но при этом сам гаджет не будет похож на смартфон в привычном для всех представлении.
Альтман известен как крупный инвестор Humane AI Pin — переносного проектора без экрана, но с умными опциями. Не исключено, что он создаст аналогичный продукт вместе с Айвом.
Новости о возможном партнерстве между Айвом и Альтманом впервые появились осенью прошлого года. Тогда переговоры находились на ранней стадии — не было известно, каких вещей они касались.
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Безымянный стартап Айва и Альтмана привлекает средства от крупных венчурных капиталистов.
По данным источника, Айв стремится привлечь к разработке девайса до $1 млрд.
Среди инвесторов могут оказаться SoftBank, а также Thrive Capital, инвестор OpenAI и Emerson Collective, фирма венчурного капитала и благотворительная организация, основанная Лореном Пауэллом Джобсом.
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