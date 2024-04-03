OpenAI в апреле 2024 года откроет офис в Японии — Finance.ua
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OpenAI в апреле 2024 года откроет офис в Японии

Фондовый рынок
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OpenAI в апреле 2024 года откроет офис в Японии
OpenAI в апреле 2024 года откроет офис в Японии
После успешного открытия офисов в Лондоне и Дублине компания OpenAI готовится к новому шагу — открытию офиса в Японии.
Об этом сообщает Bloomberg.
OpenAI планирует открыть свой офис в Токио в апреле 2024 года. Это решение базируется на спросе японских компаний на системы искусственного интеллекта, а также на увеличении интереса к разработкам в этой сфере со стороны SoftBank и Nippon Telegraph & Telephone.
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Основатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее заявлял о рассмотрении возможности открытия офиса в Японии после встречи с японским премьер-министром.
В своем токийском офисе OpenAI будет развивать разработанные языковые модели, уже используемые корпорацией Microsoft. Кроме того, компания планирует нанимать японских специалистов для дальнейшего развития и адаптации своих технологий к языку и традициям Японии.
По материалам:
Speka
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