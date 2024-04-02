ChatGPT теперь можно использовать без регистрации — Finance.ua

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ChatGPT теперь можно использовать без регистрации

Технологии&Авто
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ChatGPT теперь можно использовать без регистрации
ChatGPT теперь можно использовать без регистрации
Компания OpenAI разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации.
Об этом сообщает прессслужба OpenAI.
В OpenAI отметили, что независимо от наличия аккаунта в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.
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Также теперь действуют дополнительные средства защиты содержимого, такие как блокировка подсказок и генераций в более широком диапазоне категорий.
По словам разработчиков, создание аккаунта имеет много преимуществ, в частности возможность хранить и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например голосовые разговоры и специальные инструкции.
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По данным разработчиков, более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT.
«С сегодняшнего дня вы можете мгновенно использовать ChatGPT, не регистрируясь. Мы разворачиваем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями», — добавили в компании.
По материалам:
Українська правда
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