ChatGPT теперь можно использовать без регистрации — Finance.ua

ChatGPT теперь можно использовать без регистрации Сегодня 10:15 — Технологии&Авто

ChatGPT теперь можно использовать без регистрации

Компания OpenAI разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации.

Об этом сообщает прессслужба OpenAI

В OpenAI отметили, что независимо от наличия аккаунта в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

Также теперь действуют дополнительные средства защиты содержимого, такие как блокировка подсказок и генераций в более широком диапазоне категорий.

По словам разработчиков, создание аккаунта имеет много преимуществ, в частности возможность хранить и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например голосовые разговоры и специальные инструкции.

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По данным разработчиков, более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT.

«С сегодняшнего дня вы можете мгновенно использовать ChatGPT, не регистрируясь. Мы разворачиваем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями», — добавили в компании.

Українська правда По материалам:

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