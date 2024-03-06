ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI — Finance.ua

ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI

Голосовые ответы ChatGPT можно активировать, нажав кнопку Read Aloud (значок динамика в чате) — функция доступна в мобильной и вебверсии для GPT-4 и GPT-3.5.

Как отмечает The Verge, чатбот говорит на 37 языках (на украинском в том числе) и будет автоматически определять их по языку запроса. В настоящее время можно выбрать одну из пяти доступных вариаций голосов, и настроить чат, чтобы он всегда отвечал устно.

Опцию аудиозапросов для пользователей OpenAI запустила еще в сентябре прошлого года, а в начале февраля 2024-го ChatGPT получил память — обновление сделает ответы более персонализированными (например, если вы попросите запомнить, что у вас есть домашнее животное, то, вероятно, в запросах о путешествиях или что-либо, чатбот учтет это).

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