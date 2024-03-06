ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI

Технологии&Авто
9
ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI
ChatGPT теперь говорит на 37 языках, включая украинский: нововведение от OpenAI
Голосовые ответы ChatGPT можно активировать, нажав кнопку Read Aloud (значок динамика в чате) — функция доступна в мобильной и вебверсии для GPT-4 и GPT-3.5.
Как отмечает The Verge, чатбот говорит на 37 языках (на украинском в том числе) и будет автоматически определять их по языку запроса. В настоящее время можно выбрать одну из пяти доступных вариаций голосов, и настроить чат, чтобы он всегда отвечал устно.
Опцию аудиозапросов для пользователей OpenAI запустила еще в сентябре прошлого года, а в начале февраля 2024-го ChatGPT получил память — обновление сделает ответы более персонализированными (например, если вы попросите запомнить, что у вас есть домашнее животное, то, вероятно, в запросах о путешествиях или что-либо, чатбот учтет это).
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.