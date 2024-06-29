В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей» — Finance.ua

В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей» Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей»

Пользователи Instagram теперь смогут проводить трансляции только для своих «близких друзей».

Об этом пишет Hypebeast.

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В соцсети обновили функцию Live, чтобы пользователи могли вести трансляции только для тех, кто входит в их список «близких друзей».

Раньше каждый раз, когда пользователь проводил прямую трансляцию в Instagram, она автоматически была открыта для посещения.

Если аккаунт был общедоступным, даже те, кто не был подписан на пользователя, мог присоединиться к его прямому эфиру.

Согласно обновлению, теперь перед созданием трансляции пользователи могут выбрать функцию «Трансляция только для близких друзей».

Напомним, социальная сеть Instagram подтвердила , что тестирует обновление платформы, а именно рекламу, которую нельзя пропустить.

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