В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей» — Finance.ua
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В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей»

Технологии&Авто
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В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей»
В Instagram появилась функция Live только для «близких друзей»
Пользователи Instagram теперь смогут проводить трансляции только для своих «близких друзей».
Об этом пишет Hypebeast.
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В соцсети обновили функцию Live, чтобы пользователи могли вести трансляции только для тех, кто входит в их список «близких друзей».
Раньше каждый раз, когда пользователь проводил прямую трансляцию в Instagram, она автоматически была открыта для посещения.
Если аккаунт был общедоступным, даже те, кто не был подписан на пользователя, мог присоединиться к его прямому эфиру.
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Согласно обновлению, теперь перед созданием трансляции пользователи могут выбрать функцию «Трансляция только для близких друзей».
Напомним, социальная сеть Instagram подтвердила, что тестирует обновление платформы, а именно рекламу, которую нельзя пропустить.
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