YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности — Finance.ua

YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности Сегодня 17:10 — Личные финансы

YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности

12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024 , организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет». Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.

Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.

Победители среди диджитал-каналов об инвестициях

Лучший YouTube-канал о финансах

За это звание боролись 14 украинских YouTube-каналов, среди которых:

Дмитрия Карпиловского — именно он набрал наибольшее количество голосов. Лучшим в этой нише стал «УкрИнвестКлуб» — именно он набрал наибольшее количество голосов.

Блогер, предпринимательница, автор концепции «оранжевого блогера» Анита Соловей вручает награду Дмитрию Карпиловскому

Канал имеет 372 тыс. подписчиков и ставит целью разобрать различные виды бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов.

«Мы ищем альтернативы банковским депозитам и хранению денег под матрасом. Помогаем инвестору найти и проанализировать самые лучшие варианты на рынке», — говорится в описании канала.

Лучший экспертный инстаблог

Instagram — это не только красивая картинка. Немало инфлюансеров выбирают Instagram в качестве платформы для развития своих финансовых блогов, ведь эта площадка имеет миллиарды активных пользователей и позволяет привлекать широкую аудиторию. Кто же стал лучшим среди экспертных инстаблогеров в мире финансов?

В номинации зарегистрировались владельцы 21 блога, в частности:

«Лучший экспертный инстаблог» получил блог Анны Самойленко — блогера, консультанта по финансовой грамотности, открытию бизнеса, налогам. Пальму первенства и звание— блогера, консультанта по финансовой грамотности, открытию бизнеса, налогам.

Лучший Telegram-канал об инвестициях

Для соревнования за первенство в этой номинации на Fin Blogger Award подали заявки 8 номинантов:

Telegram-канал экономиста, финансового аналитика, автора книг по инвестированию, основателя и управляющего партнера инвестиционной компании HUG’S Эрика Наймана Hugs.fund. Канал имеет 20 433 подписчика и рассказывает об экономике и рынках, а также делится опытом, как инвестировать в бизнес. Лучшим был признанэкономиста, финансового аналитика, автора книг по инвестированию, основателя и управляющего партнера инвестиционной компании HUG’SКанал имеет 20 433 подписчика и рассказывает об экономике и рынках, а также делится опытом, как инвестировать в бизнес.

Победитель в номинации «Лучший Telegram-канал об инвестициях» экономист Эрик Найман

Лучший TikTok об инвестициях

TikTok является одной из самых быстрорастущих социальных платформ с миллиардами пользователей по всему миру. Короткие динамичные видео легко распространяются среди аудитории, а алгоритмы помогают «найти» своего зрителя по тематике.

В номинации «Лучший TikTok об инвестициях» было 7 претендентов:

блог финансовой и инвестиционной экспертки Марины Король «Золото» в номинации получил

Блогер Марина Король на сцене Fin Blogger Awards 2024

На платформе инвестор учит украинцев финансовой сознательности и дает ответы на такие вопросы, как «Сколько источников доходов нужно для комфортной жизни?», «Как копить с маленькой зарплаты?» и «Как получить доходность 300% за 2 часа?»

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