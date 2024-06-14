YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности — Finance.ua
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YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности

Личные финансы
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YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности
YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности
12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет». Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.
Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.

Победители среди диджитал-каналов об инвестициях

  • Лучший YouTube-канал о финансах
За это звание боролись 14 украинских YouTube-каналов, среди которых:
Лучшим в этой нише стал «УкрИнвестКлуб» Дмитрия Карпиловского — именно он набрал наибольшее количество голосов.
Блогер, предпринимательница, автор концепции «оранжевого блогера» Анита Соловей вручает награду Дмитрию Карпиловскому
Блогер, предпринимательница, автор концепции «оранжевого блогера» Анита Соловей вручает награду Дмитрию Карпиловскому
Канал имеет 372 тыс. подписчиков и ставит целью разобрать различные виды бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов.
«Мы ищем альтернативы банковским депозитам и хранению денег под матрасом. Помогаем инвестору найти и проанализировать самые лучшие варианты на рынке», — говорится в описании канала.
  • Лучший экспертный инстаблог
Instagram — это не только красивая картинка. Немало инфлюансеров выбирают Instagram в качестве платформы для развития своих финансовых блогов, ведь эта площадка имеет миллиарды активных пользователей и позволяет привлекать широкую аудиторию. Кто же стал лучшим среди экспертных инстаблогеров в мире финансов?
В номинации зарегистрировались владельцы 21 блога, в частности:
Пальму первенства и звание «Лучший экспертный инстаблог» получил блог Анны Самойленко — блогера, консультанта по финансовой грамотности, открытию бизнеса, налогам.
  • Лучший Telegram-канал об инвестициях
Для соревнования за первенство в этой номинации на Fin Blogger Award подали заявки 8 номинантов:
Лучшим был признан Telegram-канал экономиста, финансового аналитика, автора книг по инвестированию, основателя и управляющего партнера инвестиционной компании HUG’S Эрика Наймана Hugs.fund. Канал имеет 20 433 подписчика и рассказывает об экономике и рынках, а также делится опытом, как инвестировать в бизнес.
Победитель в номинации «Лучший Telegram-канал об инвестициях» экономист Эрик Найман
Победитель в номинации «Лучший Telegram-канал об инвестициях» экономист Эрик Найман
  • Лучший TikTok об инвестициях
TikTok является одной из самых быстрорастущих социальных платформ с миллиардами пользователей по всему миру. Короткие динамичные видео легко распространяются среди аудитории, а алгоритмы помогают «найти» своего зрителя по тематике.
В номинации «Лучший TikTok об инвестициях» было 7 претендентов:
«Золото» в номинации получил блог финансовой и инвестиционной экспертки Марины Король
Блогер Марина Король на сцене Fin Blogger Awards 2024
Блогер Марина Король на сцене Fin Blogger Awards 2024
На платформе инвестор учит украинцев финансовой сознательности и дает ответы на такие вопросы, как «Сколько источников доходов нужно для комфортной жизни?», «Как копить с маленькой зарплаты?» и «Как получить доходность 300% за 2 часа?»
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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