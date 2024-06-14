YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности — Finance.ua

YouTube, Tik-Tok и Instagram: лучшие диджитал-каналы для финансовой грамотности
12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет». Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.
Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.
Победители среди диджитал-каналов об инвестициях
- Лучший YouTube-канал о финансах
За это звание боролись 14 украинских YouTube-каналов, среди которых:
- «Запали цілі» Романа Кошовского;
- «Hugs.Fund» Эрика Наймана;
- канал криптобиржи EXMO;
- «Wallet Pro» Игоря Дышеля;
- канал «Роман Кушнир. Бизнес. Инвестиции. Деньги»;
- «Финансовая грамотность | Юлия Банит»;
- «Khtrader» Евгения Халепы;
- ДалебиUA Дмитрия Хомутенко;
- Код Финансовой Свободы Филиппа Олейника;
- канал «Monitor.Estate» Владимира Копотя
и т. д.
Лучшим в этой нише стал «УкрИнвестКлуб» Дмитрия Карпиловского — именно он набрал наибольшее количество голосов.
Канал имеет 372 тыс. подписчиков и ставит целью разобрать различные виды бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов.
«Мы ищем альтернативы банковским депозитам и хранению денег под матрасом. Помогаем инвестору найти и проанализировать самые лучшие варианты на рынке», — говорится в описании канала.
- Лучший экспертный инстаблог
Instagram — это не только красивая картинка. Немало инфлюансеров выбирают Instagram в качестве платформы для развития своих финансовых блогов, ведь эта площадка имеет миллиарды активных пользователей и позволяет привлекать широкую аудиторию. Кто же стал лучшим среди экспертных инстаблогеров в мире финансов?
В номинации зарегистрировались владельцы 21 блога, в частности:
- Наида Хотинская;
- Юлия Баткалова;
- Алина Золотарь;
- Евгений Зубковский;
- Марина Король;
- Екатерина Соснина;
- Виктория Ясевич;
- Юлия Банит;
- Нина Нартюк;
- Елена Шепель;
- Евгений Носальский
и т. д.
Пальму первенства и звание «Лучший экспертный инстаблог» получил блог Анны Самойленко — блогера, консультанта по финансовой грамотности, открытию бизнеса, налогам.
- Лучший Telegram-канал об инвестициях
Для соревнования за первенство в этой номинации на Fin Blogger Award подали заявки 8 номинантов:
- Андрей Олейник;
- Марьян Пилипяк;
- Артем Табаков;
- Сергей Гончаренко;
- Филипп Олейник;
- Тарас Гук;
- Эрик Найман;
- Евгений Халепа.
Лучшим был признан Telegram-канал экономиста, финансового аналитика, автора книг по инвестированию, основателя и управляющего партнера инвестиционной компании HUG’S Эрика Наймана Hugs.fund. Канал имеет 20 433 подписчика и рассказывает об экономике и рынках, а также делится опытом, как инвестировать в бизнес.
- Лучший TikTok об инвестициях
TikTok является одной из самых быстрорастущих социальных платформ с миллиардами пользователей по всему миру. Короткие динамичные видео легко распространяются среди аудитории, а алгоритмы помогают «найти» своего зрителя по тематике.
В номинации «Лучший TikTok об инвестициях» было 7 претендентов:
- Анастасия Снигуренко;
- Евгений Зубковский;
- Роман Кушнир;
- Валерия Лобач/Даниил Сливка;
- Марина Король;
- Екатерина Соснина;
- Анастасия Старостина.
«Золото» в номинации получил блог финансовой и инвестиционной экспертки Марины Король
На платформе инвестор учит украинцев финансовой сознательности и дает ответы на такие вопросы, как «Сколько источников доходов нужно для комфортной жизни?», «Как копить с маленькой зарплаты?» и «Как получить доходность 300% за 2 часа?»
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