TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram — Finance.ua
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TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram

Технологии&Авто
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TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram
TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram
Материнская компания TikTok Bytedance без анонса запустила приложение для обмена фотографиями под названием Whee. По своей сути он похож на Instagram, хотя и имеет некоторые отличия.
Один из первых запуск заметил основатель Android Police и APK Mirror, уроженец Харьковщины Артем Русаковский и написал об этом Х.
По его словам, Whee доступен более чем в 10 странах, кроме США. В Украине Whee тоже пока нет. Поиск в Google Play не дает верного результата, а если перейти по ссылке сразу — пишет: «эта позиция не доступна в вашей стране».
Скриншот: AIN.UA
Скриншот: AIN.UA
В описании приложения и на изображениях Google Play говорится, что оно создано для обмена фотографиями только с близкими друзьями. И только они могут комментировать и лайкать фотографии.
Что-то сродни сочетанию Instagram и BeReal, который недавно приобрел Voodoo за €500 млн.
Изображение: Whee. Скриншоты: AIN.UA
Изображение: Whee. Скриншоты: AIN.UA
Whee — это уже не первая попытка Bytedance зайти на территорию популярной соцсети Instagram. В середине апреля китайская компания развернула TikTok Notes — также приложение для обмена фотографиями. Его тестируют в Австралии и Канаде.
В конце 2022 года в самом TikTok появилась возможность публиковать фотографии с подписями и музыкой, как в Instagram. Они набирали в среднем в 1,9 раза больше понравившихся и в 2,9 раза больше комментариев, чем видео.
По материалам:
Ain.Ua
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