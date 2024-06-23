TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram — Finance.ua

TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram

Материнская компания TikTok Bytedance без анонса запустила приложение для обмена фотографиями под названием Whee. По своей сути он похож на Instagram, хотя и имеет некоторые отличия.

Один из первых запуск заметил основатель Android Police и APK Mirror, уроженец Харьковщины Артем Русаковский и написал об этом Х.

По его словам, Whee доступен более чем в 10 странах, кроме США. В Украине Whee тоже пока нет. Поиск в Google Play не дает верного результата, а если перейти по ссылке сразу — пишет: «эта позиция не доступна в вашей стране».

Скриншот: AIN.UA

В описании приложения и на изображениях Google Play говорится, что оно создано для обмена фотографиями только с близкими друзьями. И только они могут комментировать и лайкать фотографии.

Что-то сродни сочетанию Instagram и BeReal, который недавно приобрел Voodoo за €500 млн.

Изображение: Whee. Скриншоты: AIN.UA

Whee — это уже не первая попытка Bytedance зайти на территорию популярной соцсети Instagram. В середине апреля китайская компания развернула TikTok Notes — также приложение для обмена фотографиями. Его тестируют в Австралии и Канаде.

В конце 2022 года в самом TikTok появилась возможность публиковать фотографии с подписями и музыкой, как в Instagram. Они набирали в среднем в 1,9 раза больше понравившихся и в 2,9 раза больше комментариев, чем видео.

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