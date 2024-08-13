В Харькове ФГИ выставил на приватизацию имущество института — Finance.ua
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В Харькове ФГИ выставил на приватизацию имущество института

Фондовый рынок
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В Харькове ФГИ выставил на приватизацию имущество института
В Харькове ФГИ выставил на приватизацию имущество института
Фонд госимущества выставил на приватизацию первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове.
Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.
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Фонд госимущества выставил на приватизацию первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове — единый имущественный комплекс государственных учреждений «Государственный институт труда и социально-экономических исследований».
Это 5-этажное здание в центре Харькова, расположенное по адресу: улица Сумская, 1. Объект имеет значительный потенциал для коммерческого использования.
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Основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений. Приватизация открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города.
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В единый имущественный комплекс входят:
Нежилое помещение общей площадью 4163,7 м²
Гараж площадью 209,6 м²
Асфальтированная площадка площадью 50,24 м²
Аукцион состоится 16 августа в системе «Прозорро.Продажи». Торги развиваем с суммой 839 000 грн.
По материалам:
Finance.ua
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