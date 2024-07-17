ФГИ выставил на продажу бывший алюминиевый комбинат Дерипаски — Finance.ua
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ФГИ выставил на продажу бывший алюминиевый комбинат Дерипаски

Фондовый рынок
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Фонд госимущества выставил на приватизацию национализированный Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК). Стартовая стоимость бывшего гиганта цветной металлургии — всего 152 млн грн, аукцион запланирован на 6 августа, сообщает Liga.net со ссылкой на данные в системе «Prozorro. Продажи».
С февраля 2024 г. Фонду госимущества принадлежит 97,5% акций предприятия.
Глава ФГИУ Виталий Коваль рассказывал, что завод фактически находится «в руинах», но новый собственник после приватизации сможет его перепрофилировать и открыть новое производство.
В 2001 году Фонд госимущества продал 68,01% акций завода компании «АвтоВАЗ-Инвест». По условиям договора инвестор должен был заплатить 380 млн грн за акции, а также погасить долги завода в размере $75 млн перед Укрэксимбанком. Однако АвтоВАЗ-Инвест, а также кипрская Velbay Holdings Олега Дерипаски, на которую в 2007 году переоформили акции, с задолженностью так и не разобрались.
Кроме этого пакета Дерипаске удалось приобрести еще 29,5% акций комбината на свободном рынке. В результате россиянин сосредоточил контроль над 97,5% акций ЗАлК.
В 2012 году Украина через суд расторгла договор купли-продажи пакета акций ЗАлК в размере 68,01% из-за невыполнения инвестором своих обязательств. В 2015 году, после окончательного решения Верховного суда, эти акции перешли Фонду государственного имущества.
В то же время у Дерипаски осталось 29,54% акций, оформленных на кипрскую Velbay Holdings.
В начале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения, Украина взыскала эти акции через Высший антикоррупционный суд в рамках санкций против Дерипаски, а в Фонд госимущества они попали в феврале 2024 года.
По данным ФГИУ, российские собственники за 14 лет «фактически разграбили предприятие и уничтожили уникальное производство первичного алюминия».
В марте 2009 года остановился глиноземный цех, в апреле 2011 года — электролизный цех, в июле 2014 года — литейный цех. По состоянию на апрель 2023 г. основными источниками дохода предприятия были сдача имущества в аренду, продажа активов и производственных запасов. Однако предприятие все равно убыточное. В 2022 году комбинат получил убыток в размере 59,3 млн грн.
По материалам:
minprom
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