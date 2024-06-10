ФГИУ впервые продал санкционный завод за 100 млн грн — Finance.ua

ФГИУ впервые продал санкционный завод за 100 млн грн Сегодня 16:43 — Фондовый рынок

ФГИУ впервые продал санкционный завод за 100 млн грн

В Фонде госимущества Украины впервые был продан санкционный завод.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли — «ПентоПак». Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен.

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На оплату стоимости лота у покупателя есть 20 дней. Кроме предложенной стоимости, инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере 20 374 579,00 гривен.

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Завод «ПентоПак» был конфискован у семьи русско-греческого олигарха Саввиди. Поэтому средства от продажи пойдут на восстановление нашего государства в Фонд ликвидации последствий российской агрессии.

Справка Finance.ua:

Фонд государственного имущества Украины продает санкционный завод «ПентоПак», принадлежавший российскому бизнесмену Ивану Саввиди. Стартовая цена — 203,7 млн ​​грн. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По словам главы ФГИУ, «ПентоПак» сегодня — это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Завод сотрудничает с известными украинскими брендами и экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом.



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