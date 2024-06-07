ФГИ выставил на продажу Зирненский спиртзавод в Ровенской области — Finance.ua
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ФГИ выставил на продажу Зирненский спиртзавод в Ровенской области

Фондовый рынок
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ФГИ выставил на продажу Зирненский спиртзавод в Ровенской области
ФГИ выставил на продажу Зирненский спиртзавод в Ровенской области
Фонд государственного имущества объявил о проведении 12 июня онлайн-аукциона в системе «Prozorro.Продажи» по приватизации государственного предприятия «Зирненский спиртовый завод» (Ровенская область).
Об этом говорится в сообщении ФГИУ.
Стартовая цена спиртзавода — 18,8 млн гривен.
«Завод владеет всеми ресурсами для выпуска высококачественной продукции в значительных объемах благодаря наличию у предприятия оборудования и транспорта. Зирненский спиртовой завод — действующее предприятие, основным видом деятельности является дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков. В состав единого имущественного комплекса входят 52 единицы недвижимого имущества, инфраструктуры и инженерных сооружений (производственные, складские, административные здания и сооружения). На 8 объектов недвижимого имущества государственного предприятия наложено обременение», — говорится в сообщении.
Согласно условиям продажи, покупатель завода обязан обеспечить погашение задолженности по выплате заработной платы и перед бюджетом в течение 6 месяцев, а также не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев.
По материалам:
Українські Новини
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