ФГИ рассказал, сколько уже национализировали активов, принадлежавших подсанкционным лицам — Finance.ua

ФГИ рассказал, сколько уже национализировали активов, принадлежавших подсанкционным лицам Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Фонд государственного имущества Украины имеет 1175 национализированных активов, ранее принадлежавших 53 подсанкционным группам и лицам.

Об этом сообщил глава ведомства Виталий Коваль.

«Среди уже реализованных активов — жилье российского олигарха Шелкова и украинского коллаборанта Сальдо в Одессе, проданное за почти 7 млн ​​грн. А также санкционный завод „ПентоПак“, реализованный за 103,1 млн грн», — написал он.

По его словам, идет работа с национализированными активами Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко, включая инвентаризацию имущества, его перерегистрацию и анализ имеющихся арестов.

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В частности, ФГИ передал 79,5 млн грн в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Эти средства были размещены на счетах АО «ПУМБ» и являются частью активов Богуслаева. Суд передал их в управление Фонда госимущества.

Коваль подчеркнул, что со счетов Богуслаева ФГИУ в целом передал в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии активов уже на более чем 366 млн грн.

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