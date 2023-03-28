В Гоструде назвали сумму, которую бюджет теряет из-за незарегистрированных работников — Finance.ua

В Гоструде назвали сумму, которую бюджет теряет из-за незарегистрированных работников Сегодня 13:04 — Казна и Политика

В Гоструде назвали сумму, которую бюджет теряет из-за незарегистрированных работников

Сейчас в Украине около 3 млн работников, работающих без официального оформления, а это более 20% трудоспособного населения Украины, которое полностью или частично не декларирует трудовые отношения с работодателем.

Об этом сообщает Work.ua со ссылкой на главу Гоструда Игоря Дегнера.

«Это почти треть по сравнению с теми работниками, за которых уплачиваются социальные взносы и которых государство видит в социальном страховании», — сказал руководитель службы во время телемарафона.

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Дегнер также отметил, что 3 млн незадекларированных работников — это значительное количество. Если его перевести в сумму налогов, бюджет страны недополучает около 100 млрд гривен в год (эта сумма составляет треть оборонного бюджета за 2022 год).

Почему это плохо

Налоги, уплачиваемые работодателями государству за работников, оформленных по трудовому договору, идут на поддержку социально уязвимых слоев населения, пенсионные выплаты (и влияют на их размер) и военный сбор. То есть декларируя труд, каждый работодатель и работник вносит свой вклад в поддержку ВСУ и категорий граждан, нуждающихся в помощи в тяжелое для страны время, уточнил Дегнер.

«Из-за неуплаты налогов и единого социального взноса государство вынуждено повышать налоги для бизнеса, чтобы выплачивать пенсии, больничные, содержать школы, больницы, ремонтировать дороги и тому подобное», — говорится на официальном сайте Гоструда.

Разница между гражданско-правовым и трудовым договорами

Нередко работодатели предлагают подписать работникам гражданско-правовой договор, который дает первому избежать дополнительных нагрузок (предоставление отпуска, оплачиваемых больничных и др.), которые, например, находятся в трудовом договоре, отметил председатель Гоструда.

Гражданско-правовым договором стороны оформляются не как работодатель и работник, а как исполнитель (обязуется выполнить работу или оказать услугу) и заказчик (принимает работу и оплачивает ее). Такие дела не подпадают под действие трудового законодательства.

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Договор содержит конечный результат, а не процесс его достижения, поэтому заказчик не заботится об условиях труда, предоставлении рабочего места и оборудования, оплате больничных. Исполнитель самостоятельно организует работу и отвечает за ее своевременное исполнение.

Размер вознаграждения и срок оплаты определяются сторонами, а не законодательством. Также гражданско-правовой договор обычно заключается для выполнения разовых работ, а не систематических.

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«Это лазейка, которой пользуются недобросовестные работодатели. Безусловно, есть случаи, когда действительно есть основания для заключения гражданско-правового договора, это вполне нормально. Но люди должны понимать, почему именно такой договор с ними заключается», — сказал глава Гоструда.

Трудовой договор — это соглашение между наемным работником и работодателем (компания, ФЛП, физическое лицо, нанимающее персонал). Это документ, регулирующий отношения сторон: содержащий условия работы, права и обязанности, условия оплаты труда, график работы и прочее. Подписав трудовой договор, работник обязуется выполнять работу, указанную в документе, а работодатель выплачивать за это заработную плату и обеспечивать достойные и безопасные условия труда, предусмотренные законодательством.

Также работник имеет социальные и трудовые гарантии.

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