Какие документы нужны несовершеннолетнему при устройстве на работу — Finance.ua

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Какие документы нужны несовершеннолетнему при устройстве на работу

Личные финансы
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Какие документы нужны несовершеннолетнему при устройстве на работу
Алгоритм трудоустройства подростка такой же, как и при оформлении взрослых: претендент на должность предоставляет документы, удостоверяющие личность, и подписывает трудовое соглашение.
Об этом пишет olx.ua.
При трудоустройстве в возрасте до 16 лет, претендент на должность должен предоставить следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины;
  • трудовую книжку (если ребенок ранее уже работал);
  • документ об обучении (если таковой уже есть);
  • справку о состоянии здоровья;
  • разрешение на трудоустройство от родителя или опекуна;
  • паспорт одного из родителей или опекуна и документ, удостоверяющий статус взрослого (родительство/опекунство).
В течение 5 дней с даты трудоустройства подросток должен предоставить работодателю трудовую книжку для оформления.

Льготы для подростков во время трудоустройства

Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних также ограничивается законодательством (ст. 51 КЗоТ):
  • для 14-16-летних — до 24 часов в неделю.
  • для 16-18-летних — до 36 часов в неделю.
Если учащийся работает во время учебного года в свободное от уроков время, то продолжительность рабочего времени не может превышать 12 часов в неделю (для подростков до 16 лет) или 18 часов (для юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет).
Наемные работники, не достигшие 18-летия, имеют право на ежегодный отпуск, продолжительность которого составляет 31 день (во время военного положения сокращается до 24 дней), а также на дополнительные отгулы, если это требует учебный процесс.
Еще одна льгота, применяемая к несовершеннолетним работникам, — отсутствие испытательного срока. По закону подростков оформляют сразу.

На что обратить внимание подростку при трудоустройстве на работу

Чтобы не стать жертвой трудовых махинаций перед подписанием трудового договора, несовершеннолетнему стоит обратить внимание на ряд нюансов. В частности проверить:
  • легальность компании;
  • наличие ночных смен для работников;
  • работа сверхурочно;
  • применяет ли работодатель систему штрафов.
Перед трудоустройством уместным будет пообщаться об условиях с уже работающими в этой компании людьми. Кроме того, нужно внимательно читать все пункты трудового договора.

Справка Finance.ua:

Статья 188 КЗоТ Украины определяет возраст и условия трудоустройства несовершеннолетних:
  • 14-летние — могут работать только с официального согласия родителей или опекунов, работа должна быть легкой (безопасной для здоровья) и исключительно в свободное от учебы время;
  • 15-летние — официально трудоустраиваются при наличии разрешения родителей;
  • 16-летние могут быть приняты на работу без специального согласования от родителей.
В том же КЗоТе, в ст. 191 говорится и о том, что трудоустройство несовершеннолетнего возможно только после предварительного медосмотра. Заработная плата подросткам начисляется по той же тарифной ставке, что и взрослым.
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По материалам:
Finance.ua
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