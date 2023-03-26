Изменится ли количество работников предприятий в ближайшее время (опрос) — Finance.ua

Изменится ли количество работников предприятий в ближайшее время (опрос) Сегодня 22:24 — Личные финансы

Изменится ли количество работников предприятий в ближайшее время (опрос)

Институт экономических исследований и политических консультаций выпустил десятый ежемесячный опрос предприятий «Украинский бизнес во время войны» за январь 2023 года.

Как показывают результаты исследования, темпы сокращения занятости уже несколько месяцев остаются без существенных изменений.

Индекс изменений численности работников в феврале, как и в январе, составляет −0,09. Доля опрошенных респондентов, сообщивших об уменьшении количества сотрудников, задействованных во всех операциях предприятия, осталась почти без изменений и составляет 11,9% (было 11,3%). Как и доля указавших на их увеличение, которая составляет 1,4%, как и в январе. Доля тех, для кого ничего не изменилось, составляет 86,7% (было 87,3%).

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В региональном распределении самыми высокими единственными выше нуля являются показатели Киевской (0,12) и Черниговской (0,06) областей. Самое низкое значение имеют Сумская (-0,42), Харьковская (-0,45) области.

Как изменится количество работников на предприятиях в течение трех месяцев

В предстоящие три месяца предприниматели не ожидают изменений показателя количества работников.

Доля опрошенных, которые считают, что количество работников на предприятии вырастет, составляет 6,4%, а доля ожидающих сокращения количества работников составляет 4,2%. Доля тех, кто считает, что ничего не изменится, снизилась с 91,0% до 89,4%.

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При этом показатель крупных предприятий самый высокий. Показатель средних и малых предприятий примерно одинаковый. Значение микропредприятий самое низкое.

Значение индекса ожидаемых изменений в количестве работников существенно зависит от региона расположения предприятия. В региональном распределении самый высокий показатель ожиданий зафиксирован для Киевской, а также для Одесской и Запорожской областей. Самым низким он является для Черновицкой и Сумской областей.

В отраслевом разрезе самый высокий индекс ожиданий для металлообработки и пищевой промышленности. Самые низкие показатели имеют производство строительных материалов и химическая промышленность.

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