Бизнес раскрыл планы по открытию новых вакансий и повышению зарплаты — исследование Сегодня 16:00 — Личные финансы

Европейская Бизнес Ассоциация провела исследование рынка труда, чтобы определить основные тенденции во время военного положения, изменения в отношении персонала, запланированные изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2023 год.

В исследовании принял участие 121 специалист: 70 специалистов по управлению персоналом (46% руководители департамента, 26% менеджеры среднего звена, 24% топ-менеджмент, 4% младший персонал) и 51 специалист из другой сферы (35% менеджеры среднего звена, 34% топ-менеджмент, 27% руководители департамента, 4% младший персонал).

Более 60% участников данного исследования представляют международный бизнес. 47% компаний — это представители крупного бизнеса, 45% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.

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Более 60% участников исследования сообщили, что в их компаниях планируется наем персонала и будут открываться вакансии.

Также более 75% участников написали, что в их компаниях не планируется сокращение персонала. В тех компаниях, где может произойти сокращение персонала, процент сокращений варьируется от 5 до 10%.

90% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2023 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 33% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 15-20% (58% указали на повышение от 5 до 15%).

Эффективность, смена работы и новые навыки

Как работники оценивают эффективность и уровень трудоспособности в условиях военного положения.

Так, 37% специалистов HR отметили, что уровень их эффективности не изменился в условиях военного положения и 16% считают, что стали работать лучше.

Однако 27% отметили, что находятся в состоянии выгорания, и 4% отметили, что стали работать хуже. Интересно отметить, что представители других сфер деятельности имеют несколько иные результаты: 24% отметили, что уровень их эффективности не изменился в условиях военного положения, 31% отметили, что стали работать лучше, но в то же время такой же процент специалистов указали, что находятся в состоянии выгорания, и 8% специалистов стали работать хуже.

Однако 73% представителей сферы HR и 65% представителей других сфер деятельности не планируют менять работу на данном этапе.

Среди полученных навыков в 2022 году (которые потребуются в 2023-2024):

кризисный менеджмент и управление изменениями, стрессоустойчивость и антихрупкость, гибкость и адаптивность, умение работать дистанционно, сплоченность, умение радоваться каждому дню, эмоциональный интеллект, быстрое принятие решений, умение работать в условиях неопределенности, критическое мышление, умение быстро учиться помогать тем, кто рядом (первая медицинская и психологическая помощь), креативность, психологическая устойчивость, командная работа, настойчивость, сотрудничество с другими коллегами или партнерами, готовность переучиться, целеустремленность, смелость, умение брать на себя ответственность, проактивность, тайм-менеджмент, толерантность, кросс-культурная коммуникация, фокус на глобализацию, восстановление внутреннего ресурса

Представители других сфер деятельности дополнительно делали акцент на умении выживать в условиях войны, безразличия и нейтральности, мультизадачности и на ответственном лидерстве.

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