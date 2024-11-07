В Гостомеле разоблачили хищение средств на восстановлении разрушенного россиянами жилья — Finance.ua

В Гостомеле разоблачили хищение средств на восстановлении разрушенного россиянами жилья Сегодня 13:32 — Криминал

В Гостомеле разоблачили хищение средств на восстановлении разрушенного россиянами жилья, Фото: www.npu.gov.ua

В Киевской области полиция объявила подозрения пяти участникам финансовой аферы за хищение средств на восстановлении разрушенного жилья.

Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

Среди подозреваемых экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации, бывшая начальница отдела и трое ее сотрудников. Они заключили ряд договоров с подрядчиком, однако владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет. Только по нескольким договорам сумма средств, которой завладели подозреваемые, достигает 600 000 гривен.

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Как установила полиция, организатором финансовой аферы оказалась в то время руководитель отдела. Для воплощения преступного плана она заручилась поддержкой непосредственного руководителя и нескольких работников.

Каждый участник четко выполнял возложенную на него функцию: координацию действий членов группы, поиск разрушенных объектов недвижимости, подготовку необходимой документации, организацию договоренностей с подрядчиками, а также технический надзор за восстановлением домов.

Для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий военных рф весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых договоров с якобы специализирующимся на ремонте и жилищном строительстве фиктивным предприятием. Смета этих договоров составляла от 100 000 до 500 000 гривен. В общей сложности предприятие получило на свои счета из бюджета более 6 000 000 гривен.

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Согласно подписанным договорам, подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов за считанные месяцы — замена крыши, окон, фасада и т. д. Однако фигуранты планировали «восстанавливать» дома по собственному плану. Используя служебные полномочия, должностные лица вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, не соответствующие действительности, после чего лично подписывали документы. Как следствие, пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

К примеру, работы по восстановлению частного дома сметой более 200 тыс. грн участники ОПГ провели «на бумаге». В действительности эти работы вообще не проводились, а все средства, выделенные из бюджета, вывели в наличные деньги и распределили между собой. По другому аналогичному договору, но уже со сметой на 540 тыс. грн, сумма ущерба составляет 102 тыс. грн.

По состоянию на сегодняшний день только по шести соглашениям, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тыс. грн.

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Полицейские проверяют причастность фигурантов к более чем 40 эпизодам противоправной деятельности. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Во время проведенных обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов на территории города Киева и Киевской области полицейские изъяли 150 000 долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и «черновые» записи.

На основании собранных доказательств экс-заместителю председателя поселковой ВГА, бывшей заместительнице отдела и трем работникам администрации следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в размере до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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