БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС — Finance.ua
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БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС

Криминал
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БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС
БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС
Детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве, которая наладила производство неучтенной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как говорится в сообщении, в рамках досудебного расследования ряда предприятий табачной отрасли, наладивших производство неучтенной продукции, детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве.
Следствием установлено, что предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями наладило производство фальсифицированных подакцизных товаров.
БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС
В течение длительного времени должностные лица общества незаконно производили сигареты как собственных марок, так и известных мировых брендов. По выводам экспертов поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.
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В дальнейшем сигареты продавали на территории Украины и поставляли контрабандным путем в страны ЕС, где реализовали за наличные деньги.
БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС
Детективы БЭБ провели ряд обысков складских, производственных помещений, мест реализации и хранения табачных изделий. В результате изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки сигарет. Его ориентировочная стоимость составляет 45 млн грн.
Досудебное расследование по ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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