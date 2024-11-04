БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС — Finance.ua

БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС Сегодня 16:16 — Криминал

БЭБ нашло нелегальную линию известной фабрики, на которой производились сигареты для продажи в ЕС

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве, которая наладила производство неучтенной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как говорится в сообщении, в рамках досудебного расследования ряда предприятий табачной отрасли, наладивших производство неучтенной продукции, детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве.

Следствием установлено, что предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями наладило производство фальсифицированных подакцизных товаров.

В течение длительного времени должностные лица общества незаконно производили сигареты как собственных марок, так и известных мировых брендов. По выводам экспертов поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

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В дальнейшем сигареты продавали на территории Украины и поставляли контрабандным путем в страны ЕС, где реализовали за наличные деньги.

Детективы БЭБ провели ряд обысков складских, производственных помещений, мест реализации и хранения табачных изделий. В результате изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки сигарет. Его ориентировочная стоимость составляет 45 млн грн.

Досудебное расследование по ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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