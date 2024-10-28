БЭБ изъяло электронные сигареты стоимостью 15 млн грн — Finance.ua

БЭБ изъяло электронные сигареты стоимостью 15 млн грн Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области приостановили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковской и Киевской областей.

Следствием установлено, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от находящегося на территории одной из стран ЕС поставщика.

Одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере Telegram. Заказ конечным потребителям отправлялся по почте.

Детективы БЭБ провели обыски на территории Киевской и Ивано-Франковской областей. В результате обысков в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов сотрудники Бюро изъяли более 27 000 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т. д. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн.

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