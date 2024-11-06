Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему

Криминал
5
Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему
Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему
Во Львовской области задержана группа лиц, которые, по информации следствия, ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи. Таким образом им удалось завезти более полутысячи автомобилей с начала года.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По данным следствия, в течение года группа лиц вместе с руководителями благотворительных организаций организовали незаконный ввоз автомобилей из европейских стран.
Читайте также
Для перемещения контрабанды через таможенную границу Украины мужчины предъявляли документы с ложными сведениями, в частности, относительно льготного ввоза авто для ВСУ.
Как утверждают правоохранители, машины фигуранты продавали через интернет или же разбирали на запчасти и торговали ими.
Задержанным удалось избежать уплаты таможенных платежей и налогов более чем на 15 млн грн, отмечается в сообщении.
Правоохранители во время обысков изъяли у фигурантов наличные деньги, компьютеры и документы. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к этой схеме.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.