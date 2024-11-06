Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему — Finance.ua

Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему
Во Львовской области задержана группа лиц, которые, по информации следствия, ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи. Таким образом им удалось завезти более полутысячи автомобилей с начала года.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По данным следствия, в течение года группа лиц вместе с руководителями благотворительных организаций организовали незаконный ввоз автомобилей из европейских стран.
Для перемещения контрабанды через таможенную границу Украины мужчины предъявляли документы с ложными сведениями, в частности, относительно льготного ввоза авто для ВСУ.
Как утверждают правоохранители, машины фигуранты продавали через интернет или же разбирали на запчасти и торговали ими.
Задержанным удалось избежать уплаты таможенных платежей и налогов более чем на 15 млн грн, отмечается в сообщении.
Правоохранители во время обысков изъяли у фигурантов наличные деньги, компьютеры и документы. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к этой схеме.
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