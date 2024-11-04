На Черниговщине мошенники продавали автомобили, ввезенные как помощь для ВСУ — Finance.ua

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На Черниговщине мошенники продавали автомобили, ввезенные как помощь для ВСУ

Криминал
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На Черниговщине мошенники продавали автомобили, ввезенные как помощь для ВСУ
На Черниговщине мошенники продавали автомобили, ввезенные как помощь для ВСУ
Следователи полиции Черниговщины сообщили трем черниговцам о подозрениях в продаже автомобилей, ввезенных из-за границы в упрощенном порядке в качестве гуманитарной помощи ВСУ. Организатор преступной схемы задержан. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Полицейские задокументировали противоправную деятельность группы лиц, которая продолжалась в течение 2023−2024 годов. Установлено, что злоумышленники наладили схему систематического ввоза в Украину транспортных средств в качестве гуманитарной помощи. В дальнейшем они выставляли эти автомобили на продажу и реализовывались в целях собственного обогащения.
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По данным следствия, организатор схемы привлек к своей противоправной деятельности двух черниговских предпринимателей, с которыми имели приятельские отношения. Злоумышленники обеспечили ввоз в Украину автомобилей повышенной проходимости, используя реквизиты ряда благотворительных фондов и общественных организаций. Внедорожники ввозились как гуманитарная помощь с обязательным проставлением в товаросопроводительных документах, грузовых таможенных декларациях клейма «Гуманитарная помощь. Продажа запрещена».
Однако в дальнейшем члены преступной группы проводили необходимые ремонтные работы и предпродажную подготовку транспортных средств, после чего выставляли их на продажу на торговых площадках Чернигова с одновременным распространением рекламы на интернет-ресурсах.
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Продав автомобиль клиенту и убедившись в получении от него средств на специально открытый банковский счет, злоумышленники изготавливали фиктивный акт приема-передачи транспортного средства с использованием реквизитов благотворительного фонда или общественной организации. Покупателя злоумышленники уверяли, что этот псевдо-документ является законным основанием владения и пользования приобретенным автомобилем.
По данным следствия, таким образом преступная группировка сбыла по меньшей мере четыре внедорожника, ввезенных как гуманитарная помощь для ВСУ, и получила незаконную прибыль в сумме почти 700 тысяч гривен, что определено законодательством как значительный размер.
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Следователи полиции по согласованию с прокурором Черниговской областной прокуратуры сообщили всем трем фигурантам о подозрениях в продаже товаров (предметов) гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 статьи 201−2 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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