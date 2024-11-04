Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу

Криминал
25
Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу
Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований уведомило о подозрении полковника медицинской службы и военнослужащего, который оформлял боевые выплаты медицинской сестре, остававшейся дома. Военная тоже уведомлена о подозрении.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В июне 2022 года полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена не была военной и находилась дома с ребенком.
Читайте также
Однако полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года трудоустроил свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не являлась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты.
Таким образом, за 8 месяцев якобы службы она незаконно получила почти 1 млн гривен.
Военный, его жена и командир медроты уведомлены о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Читайте также
Командир медицинской роты также уведомлен о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос возмещения причиненного ущерба.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.