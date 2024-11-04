Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу — Finance.ua

Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу Сегодня 06:34 — Криминал

Жена полковника медслужбы получила почти 1 млн грн «боевых» выплат, находясь в тылу, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении полковника медицинской службы и военнослужащего, который оформлял боевые выплаты медицинской сестре, остававшейся дома. Военная тоже уведомлена о подозрении.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В июне 2022 года полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена не была военной и находилась дома с ребенком.

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Однако полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года трудоустроил свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не являлась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты.

Таким образом, за 8 месяцев якобы службы она незаконно получила почти 1 млн гривен.

Военный, его жена и командир медроты уведомлены о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Командир медицинской роты также уведомлен о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос возмещения причиненного ущерба.

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