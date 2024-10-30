В Одесской областной МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработков на фиктивной инвалидности — Finance.ua

В Одесской областной МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработков на фиктивной инвалидности Сегодня 11:24 — Криминал

В Одесской областной МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработков на фиктивной инвалидности, Фото: ДБР

Государственное бюро расследований разоблачило в одесском областном МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе.

Весной 2024 года врач «Одесской областной клинической больницы» начал оказывать «платные услуги» мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации. В свою противоправную схему он привлек 12 врачей из разных учреждений города, должностных лиц «Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы» и их родственников, выполнявших функции посредников.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение «истории болезни», даже делали снимки «МРТ». В дальнейшем военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали «подготовленные» члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Фото: ДБР

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Уже установлено 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой. Другие — в процессе установки.

Сотрудники ГБР провели 28 обысков по месту работы и проживания фигурантов. Изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиум-класса.

Фото: ДБР

К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы были выявлены и задержаны двое военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, и пять «клиентов» призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.

Врач-организатор преступной схемы задержан и уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

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