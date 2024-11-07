Будут судить руководителей банка, которые растратили более 600 млн финучреждения — Finance.ua
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Будут судить руководителей банка, которые растратили более 600 млн финучреждения

Криминал
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Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО «Банк Финансы и Кредит» и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Расследование установило, что участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь созданное юридическое лицо. У него не было оборотных средств и кредитной истории, а также не оно располагало каким-либо имуществом.
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В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выведены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.
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В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника АО «Банк «Финансы и Кредит» по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.
По материалам:
Finance.ua
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