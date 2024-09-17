В госбюджет перечислили 104 млн грн, изъятых у депутата Ровенского облсовета — Finance.ua

В госбюджет перечислили 104 млн грн, изъятых у депутата Ровенского облсовета Сегодня 19:35 — Криминал

Государственное бюро расследований перечислило в государственный бюджет 104 миллиона гривен, изъятых у депутата Ровенского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ноябре 2023 года следователи ГБР обнаружили у депутата, который был также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», незадекларированное состояние на миллионы долларов.

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В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе, в его доме и на рабочем месте депутата и членов его семьи. В ходе следственных действий обнаружено и изъято только наличными свыше 4 млн долларов США в разной валюте.

Также правоохранители нашли три элитных автомобиля Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

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Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, где осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных «избраннику».

Депутат был уведомлен о подозрении и взят под стражу. Позже Офис Генерального прокурора определил подследственность в этом уголовном производстве за Национальным антикоррупционным бюро Украины. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в начале мая 2024 г. заключили соглашение о признании виновности с подозреваемым.

Уже 29 мая 2024 г. Высший антикоррупционный суд утвердил это соглашение и определил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием в 3 года и определил размер средств, подлежащих специальной конфискации (что по курсу Нацбанка составляет 104 миллиона 311 тыс. 474 гривен):

1 340 087,97 дол. США;

1 034 615 евро;

1 561 800 грн.

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