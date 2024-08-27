Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонте дорог — во Львовской области будут судить руководителя компании — Finance.ua
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Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонте дорог — во Львовской области будут судить руководителя компании

Криминал
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Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонте дорог — во Львовской области будут судить руководителя компании
Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонте дорог — во Львовской области будут судить руководителя компании
Директора строительной компании во Львовской области обвиняют в завладении более 7,5 млн грн путем подделки официальных документов. Обвинительный акт уже направлен в суд, прокуратура подала гражданский иск для возмещения ущерба.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Следствие установило, что директор общества, занимавшегося ремонтом дорог во Львовской области, умышленно внес в официальные документы ложные сведения об объемах выполненных работ.
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«В 2021 году между государственной организацией и обществом был заключен договор о закупке услуг. В частности, об эксплуатационном содержании ряда отдельных участков автомобильных дорог общего пользования государственного значения», — говорится в сообщении.
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Однако в актах приемки выполненных строительных работ и справках об их стоимости руководитель указал неверные объемы и их стоимость, которая частично не соответствовала действительности. Таким образом, он незаконно завладел более чем 7,5 миллионами гривен.
«В рамках уголовного производства прокурорами заявлен гражданский иск с целью возмещения причиненного ущерба», — сообщили в прокуратуре.
По материалам:
Novyny.live
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