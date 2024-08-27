Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонте дорог — во Львовской области будут судить руководителя компании Сегодня 19:15 — Криминал

Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонте дорог — во Львовской области будут судить руководителя компании

Директора строительной компании во Львовской области обвиняют в завладении более 7,5 млн грн путем подделки официальных документов. Обвинительный акт уже направлен в суд, прокуратура подала гражданский иск для возмещения ущерба.

Следствие установило, что директор общества, занимавшегося ремонтом дорог во Львовской области, умышленно внес в официальные документы ложные сведения об объемах выполненных работ.

«В 2021 году между государственной организацией и обществом был заключен договор о закупке услуг. В частности, об эксплуатационном содержании ряда отдельных участков автомобильных дорог общего пользования государственного значения», — говорится в сообщении.

Однако в актах приемки выполненных строительных работ и справках об их стоимости руководитель указал неверные объемы и их стоимость, которая частично не соответствовала действительности. Таким образом, он незаконно завладел более чем 7,5 миллионами гривен.

«В рамках уголовного производства прокурорами заявлен гражданский иск с целью возмещения причиненного ущерба», — сообщили в прокуратуре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.