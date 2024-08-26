Экс-нардепа приговорили к 3-м годам тюрьмы за незаконную компенсацию расходов на проживание — Finance.ua

Экс-нардепа приговорили к 3-м годам тюрьмы за незаконную компенсацию расходов на проживание Сегодня 21:35 — Криминал

Экс-нардепа приговорили к 3-м годам тюрьмы за незаконную компенсацию расходов на проживание, www.slovoidilo.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор ВАКС бывшему народному депутату Руслану Сольвару и приговорила его к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Экс-нардеп был признан виновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице «Киев».

«26 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на приговор ВАКС от 14.06.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице «Киев», — рассказали в гостинице «Киев».

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Согласно сообщению, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и вынес новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«В соответствии с приговором назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8 500 грн», — отметили в САП.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение трех месяцев.

Економічна Правда По материалам:

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