В Тернополе работники почты присвоили дронов на 6 миллионов — Finance.ua

В Тернополе работники почты присвоили дронов на 6 миллионов Сегодня 18:30 — Криминал

В Тернополе работники почты присвоили дронов на 6 миллионов

Правоохранители задержали работников почтового сервиса из Тернополя, которые присваивали беспилотники для военных и продавали их по более низким ценам.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Организовали противоправную деятельность двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к преступной схеме своих подчиненных.

Фигуранты присваивали беспилотники, которые поступали в посылках и были предназначены для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправление, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам ненужностями.

В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. «Товар» отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату злоумышленники получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.

Таким образом фигуранты присвоили содержание 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти 6 млн грн.

Следователи Нацполиции и оперативники киберполиции провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и транспортных средств фигурантов на территории Львовской области и г. Киева. Изъяты 15 мобильных телефонов, компьютерная техника, 25 банковских карт , документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках бизнесменов.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемым суд избрал меры пресечения — личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия по установлению местонахождения всех причастных к схеме лиц.

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