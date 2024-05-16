В ГНСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая — Finance.ua
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В ГНСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая

Личные финансы
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В ГНСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая
В ГНСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая
Со вступлением в силу закона об усовершенствовании мобилизации для отдельных категорий украинских граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».
«С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа», — отметил Демченко.
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Согласно нормам украинского законодательства, в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины «О правовом режиме военного положения» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые вступят в силу в эту субботу.
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В ГНСУ подали перечень мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки:
  • забронированные на период мобилизации и на военное время;
  • признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
  • другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
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В то же время это не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся:
  • лица с инвалидностью;
  • те, кто сопровождает лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т. д.
Порядок выезда этой категории остается неизменным.
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«Обращаем внимание, что, согласно части седьмой статьи 23 закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований на предоставление военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформление осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ», — подчеркнула ГПСУ.
По материалам:
Українська правда
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