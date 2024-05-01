ВР рассказали, как возрастут штрафы за нарушение правил воинского учета — Finance.ua

ВР рассказали, как возрастут штрафы за нарушение правил воинского учета Сегодня 11:03 — Личные финансы

ВР рассказали, как возрастут штрафы за нарушение правил воинского учета

Представители трех разных парламентских фракций рассказали, насколько могут возрасти штрафы за нарушение правил воинского учета для граждан Украины.

Свое мнение в эфире телемарафона высказали члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народные депутаты Андрей Осадчук и Александр Бакумов, а также первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по бюджету Иван Крулько.

Осадчук отметил, что 18 мая вступает в силу измененное законодательство о мобилизации, но оно не содержит штрафов. Речь идет о сателлитном законопроекте № 10 379, который был подан 25 декабря 2023 года и фактически только сейчас прошел подкомитет.

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По его словам, вскоре должно состояться заседание Комитета, который, скорее всего, поддержит эту законодательную инициативу Кабинета министров. Не ранее чем через неделю Верховная Рада сможет перейти к голосованию во втором чтении. В настоящее время увеличение штрафов еще не состоялось.

По мнению Осадчука, «драматичное» повышение штрафов вряд ли улучшит уровень мобилизации в Украине.

«Важно, что те пожелания Кабмина, которые были по состоянию на декабрь прошлого года, мы уменьшили, наверное, в 4 раза. Главное, что мы вообще убрали уголовную ответственность за отказ прохождения ВВК. Поэтому изменения штрафов будут, но они будут не столь жесткие, как планировал Кабмин», — подчеркнул депутат.

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Более подробно о возможных суммах штрафов рассказал председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Рады по правоохранительной деятельности Бакумов. По его словам, профильный комитет максимально либерализовал законопроект, а штрафы фактически снизились в разы.

«Если сравнить, то правительство предлагало налагать административное взыскание на граждан Украины в размере от 153 тысяч грн до 204 тыс грн. В проекте, который подготовил подкомитет и будет рекомендовать Комитету, максимальный размер административного взыскания за административное правонарушение, совершенное в особый период — в период военного положения будет составлять 17 000 грн — 25 500 грн», — акцентировал он.

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Бакумов отметил, что исключены любые изменения в Уголовный кодекс и уголовная ответственность за непрохождение ВВК, предложенное правительством. Также убрали возможность административного ареста в связи с уклонением, в частности, специальный административный арест, связанный с нарушением правил соответствующего воинского учета или мобилизационных правил.

«Мы сделали Комитетское примечание, если государство может в автоматизированных системах найти данные о человеке, например, о его выданных загранпаспортах, его выезде за границу, его городе регистрации. То есть то, что имеет право и возможность государство знать. Если такие данные не сообщил гражданин, это не является составом административного правонарушения. Это очень важно. Таким образом, то, что государство не знает, нужно сообщить, где находитесь, какие средства связи. Но то, что знает из соответствующих реестров, сообщать не нужно», — подчеркнул он.

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Бакумов считает, что воинский учет нужен государству для того, чтобы увидеть общую картину, из чего состоит резерв.

В свою очередь Крулько отметил, что повышение штрафов не повлияет на мотивацию граждан, скрывающихся от ТЦК.

«Убежден, что штраф, который сейчас существует от 510 грн до 5100 грн, что касается как раз нарушений относительно данных по мобилизации, если его увеличить кратно, то это не приведет к тому, что уклоняющиеся от военной службы сразу побегут в военкомат. Не это решает вопрос сильного войска», — акцентировал он.

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По мнению депутата, нужны средства мотивации граждан, а силой тянут в ТЦК немотивированных людей, которые не будут способны выполнять свою работу.

«Об этом говорят командиры бригад и батальонов. Мне кажется, что парламентариям, а особенно правительству, как исполнительной ветви власти, нужно думать над системой мотивации, чтобы люди снова захотели прийти и защитить свою страну от врага — это сработает. Штрафы не сработают. Это только приведет еще к большему количеству уклонистов и увеличению количества попыток уехать за границу нелегально», — подчеркнул Крулько.

УНІАН По материалам:

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