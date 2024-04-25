Появятся ли ТЦК за рубежом и будут ли они вручать повестки: ответ Минобороны — Finance.ua

Появятся ли ТЦК за рубежом и будут ли они вручать повестки: ответ Минобороны Сегодня 16:15 — Личные финансы

Появятся ли ТЦК за рубежом и будут ли они вручать повестки: ответ Минобороны

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) за рубежом работать не будут.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода Дмитрий Лазуткин — спикер Министерства обороны Украины.

«ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом. — Ред.) выглядит довольно нереальным», — сказал он.

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Представитель Минобороны объясняет, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за границы не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные, Лазуткин ответил:

«Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные) данные. — Ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет».

Представитель Минобороны говорит, что сейчас делают все возможное, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, заработал в июне.

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«Сейчас делается все возможное, чтобы такая возможность была. На этапе активной разработки (электронный кабинет. — Ред.). Я практически каждый день общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов, и в том числе касающихся технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди вовлечены в него. Планируется, что заработает все июне (заработает электронный кабинет. — Ред.), и можно будет скачать туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, уже привыкших жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета», — сказал Дмитрий Лазуткин.

По его словам, прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено. Введение электронного кабинета позволит качественно вести учет военнообязанных.

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«Электронный кабинет на данный момент не предусматривает прохождение ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего — изменениях местожительства, изменении семейного положения, бронировании, резервировании и т. д. », — рассказал Дмитрий Лазуткин.

Накануне правительство Украины запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Согласно постановлению правительства от 23 апреля мужчины с 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины.

С 23 апреля МИД Украины ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18−60 лет за рубежом, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как объяснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Радіо Свобода По материалам:

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