ЕБА предлагает ввести электронную коммуникацию бизнеса с ТЦК — Finance.ua
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ЕБА предлагает ввести электронную коммуникацию бизнеса с ТЦК

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ЕБА предлагает ввести электронную коммуникацию бизнеса с ТЦК
ЕБА предлагает ввести электронную коммуникацию бизнеса с ТЦК
Бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями.
Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации отмечают сложность процесса, отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения ТЦК и СП, ограниченное количество приемных часов, очереди, отсутствие четкого перечня и адресов ТЦК и СП, отсутствие обратной связи по некоторым запросам и т. д. Более того, все мы можем наблюдать «рейды» по некоторым городам страны соответствующих представителей Центров — о причинах, правилах проведения которых и т. д. также было бы уместно прокоммуницировать или все же выбирать более цивилизованные подходы в работе", — сказано в сообщении.
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Все вышеуказанное, в совокупности, часто значительно усложняет продуктивную коммуникацию и процесс выполнения бизнесами своих обязательств.
«Более того, это отрицательно сказывается и на качестве ведения военного учета, создает дополнительную административную нагрузку для бизнеса и является важным фактором в принятии решений по расширению бизнеса и увеличению инвестиций в экономику», — отметили в ЕБА.

Что предлагает бизнес

Бизнес просит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и министра обороны Украины Рустема Умерова обратить внимание на ситуацию и принять соответствующие меры.
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Сообщество ЕВА предлагает инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП в части ведения военного учета, в частности, предоставления работодателем информации об изменении статуса военнообязанных и сверке списков военнообязанных.
Кроме того:
  • предусмотреть публикацию официальных электронных адресов ТЦК и СП для коммуникации с бизнесом и возможность предоставления предприятием необходимых сведений средствами электронной коммуникации;
  • установить четкие сроки для ТЦК и СП относительно обработки запросов и предоставления ответов, а также время предприятию на устранение замечаний и т. п.;
  • ввести необходимость для ТЦК и СП предоставлять ответы предприятию с разъяснением проблем и недостатков, обнаруженных в ходе сверки списков и т. д.
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Напомним, в Верховной Раде Украины прогнозируют, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут получить данные о мужчинах от 17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.
2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста военнослужащих с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла закон в мае 2023 г., а в силу он вступает 3 апреля 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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