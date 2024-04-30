Работники ТЦК снимают водителей фур с международных рейсов и мобилизуют — ассоциация
Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.
Об этом сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП), в которую обращаются пострадавшие компании.
Несколько водителей сняли в Закарпатской области на посту «Нижние Ворота». Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют насильно. Обещают, что проверят документы и отпустят, но после прохождения военно-врачебной комиссии отправляют в учебный центр.
Связь с такими водителями почти сразу исчезает, между тем автомобили стоят на дороге или в пункте пропуска, где их оставили, пока другой водитель их не заберет.
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«Хочу обратиться официально к министру обороны, министру инфраструктуры — давайте сядем за стол, обсудим все проблемы и найдем пути решения этих проблем. Нельзя на автомобильных магистралях изымать водителей, забирать их, бросая груз и автомобиль на трассе… Человек должен знать, выходя в рейс, доедет ли он домой или не доедет», — сказал президент АсМАП Леонид Костюченко.
Реакции органов власти на это обращение пока нет.
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