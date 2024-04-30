Работники ТЦК снимают водителей фур с международных рейсов и мобилизуют — ассоциация — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работники ТЦК снимают водителей фур с международных рейсов и мобилизуют — ассоциация

Казна и Политика
0
Работники ТЦК снимают водителей фур с международных рейсов и мобилизуют — ассоциация
Работники ТЦК снимают водителей фур с международных рейсов и мобилизуют — ассоциация
Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.
Об этом сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП), в которую обращаются пострадавшие компании.
Читайте также
Несколько водителей сняли в Закарпатской области на посту «Нижние Ворота». Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют насильно. Обещают, что проверят документы и отпустят, но после прохождения военно-врачебной комиссии отправляют в учебный центр.
Связь с такими водителями почти сразу исчезает, между тем автомобили стоят на дороге или в пункте пропуска, где их оставили, пока другой водитель их не заберет.
Читайте также
«Хочу обратиться официально к министру обороны, министру инфраструктуры — давайте сядем за стол, обсудим все проблемы и найдем пути решения этих проблем. Нельзя на автомобильных магистралях изымать водителей, забирать их, бросая груз и автомобиль на трассе… Человек должен знать, выходя в рейс, доедет ли он домой или не доедет», — сказал президент АсМАП Леонид Костюченко.
Реакции органов власти на это обращение пока нет.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.