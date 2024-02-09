Кабмин расширил полномочия ТЦК — Finance.ua

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Кабмин расширил полномочия ТЦК

Казна и Политика
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Кабмин расширил полномочия ТЦК
Кабмин расширил полномочия ТЦК
Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки были расширены на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

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Предусмотрено во время проведения мобилизации и на время действия военного положения ТЦК предоставить право круглосуточно:
  • рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;
  • организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;
  • вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.
Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года.

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В среду, 7 февраля, народные депутаты 243 голосами поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГПСУ, полицейского.
Должен заработать электронный кабинет военнообязанного, в котором можно обновить свои учетные данные. За уклонение от службы или актуализации учетных данных будут блокироваться банковские счета, а также будут применяться ограничения права на вождение авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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