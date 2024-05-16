Военнообязанным начали вклеивать штрих-код в военный билет — для чего это нужно — Finance.ua
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Военнообязанным начали вклеивать штрих-код в военный билет — для чего это нужно

Личные финансы
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Военнообязанным начали вклеивать штрих-код в военный билет — для чего это нужно
Военнообязанным начали вклеивать штрих-код в военный билет — для чего это нужно
Военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
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Если такого штрихкода в военном билете или ином военно-учетном документе нет, то будет понятно, что определенный человек не обновлял данные в ТЦК. Так что, если его остановят на улице, будет сложно доказать обратное.
Как ранее объясняли в Генштабе, работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине. При этом прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного по единой форме.
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Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.
Вместе с тем документы «старой» формы останутся в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки об обновлении данных.

Справка Finance.ua:

  • закон, вводящий цифровизацию военного учета, вступил в силу в начале апреля (законопроект 10 062). Благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных;
  • «Оберег» будет совмещен фактически со всеми реестрами: демографическим, реестром водителей, реестром налоговой службы, пенсионного фонда и так далее;
  • впоследствии с помощью реестра «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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