В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео) — Finance.ua
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В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео)

Технологии&Авто
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В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео)
В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео), Фото: ілюстративне
Немецкая компания Neura Robotics планирует выпустить робота-гуманоида на основе ИИ. Говорит, что он будет самым лучшим.
Об этом сообщает Interesting Engineering.
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В январе 2025 года немецкий разработчик привлек $120 млн инвестиций, направленных на разработку когнитивных роботов с расширенными возможностями восприятия и обработки информации.
Выпустить робота компания планирует в июне 2025 года.
«Это должен быть лучший робот на рынке. Я буду рад показать в июне то, что действительно превзойдет всех других гуманоидов на этой планете», — сказал Дэвид Регер, генеральный директор Neura Robotics
Таким образом, Европа пытается быть конкурентоспособной в разработке роботов.
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Neura Robotics анонсировала выпуск своего робота еще в 2024 году, получившего название 4NE-1.

Что известно о работе-гуманоиде 4NE-1

Робот 4NE-1 имеет рост 1,8 м и вес 80 кг. Способен переносить груз весом до 15 кг и передвигаться со скоростью 3 км/ч.
В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео)
Он создан для выполнения повседневных задач, в частности, он может погладить вещи или загрузить стирку. Кроме того, он может выполнять промышленные задачи.
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Робот оснащен искусственным интеллектом от Nvidia.
Neura утверждает, что робот действительно сотрудничает, созданный для выполнения повторяющихся задач, чтобы люди могли сосредоточиться на своих делах.
По материалам:
speka.media
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