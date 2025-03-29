В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео) — Finance.ua

В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео) 29.03.2025, 01:03 — Технологии&Авто

В Германии заявили о создании «самого лучшего» робота-гуманоида на основе ИИ (фото, видео), Фото: ілюстративне

Немецкая компания Neura Robotics планирует выпустить робота-гуманоида на основе ИИ. Говорит, что он будет самым лучшим.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

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В январе 2025 года немецкий разработчик привлек $120 млн инвестиций, направленных на разработку когнитивных роботов с расширенными возможностями восприятия и обработки информации.

Выпустить робота компания планирует в июне 2025 года.

«Это должен быть лучший робот на рынке. Я буду рад показать в июне то, что действительно превзойдет всех других гуманоидов на этой планете», — сказал Дэвид Регер, генеральный директор Neura Robotics

Таким образом, Европа пытается быть конкурентоспособной в разработке роботов.

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Neura Robotics анонсировала выпуск своего робота еще в 2024 году, получившего название 4NE-1.

Что известно о работе-гуманоиде 4NE-1

Робот 4NE-1 имеет рост 1,8 м и вес 80 кг. Способен переносить груз весом до 15 кг и передвигаться со скоростью 3 км/ч.

Он создан для выполнения повседневных задач, в частности, он может погладить вещи или загрузить стирку. Кроме того, он может выполнять промышленные задачи.

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Робот оснащен искусственным интеллектом от Nvidia.

Neura утверждает, что робот действительно сотрудничает, созданный для выполнения повторяющихся задач, чтобы люди могли сосредоточиться на своих делах.

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