Китайские ученые представили самого быстрого в мире робота (видео) — Finance.ua

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Китайские ученые представили самого быстрого в мире робота (видео)

Технологии&Авто
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Китайские ученые представили самого быстрого в мире робота (видео)
Китайские ученые представили самого быстрого в мире робота (видео)
Китайские ученые из университета Чжэцзян создали четырехлапого робота Black Panther. Они сообщили, что робот стал самым быстрым в мире.
Об этом пишет Odditycentral.

Технологический прорыв

Во время испытаний робот достиг скорости 10 м/с и держал ее в течение определенного времени. Это стало мировым рекордом среди четырехлапых роботов.
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Ученые опубликовали видео, где видно, как робот Black Panther на беговой дорожке поддерживает постоянную скорость в 10 м/с.
Разработчики объяснили, что им удалось добиться этого после внедрения инновационных алгоритмов управления и экспериментов с разными материалами и конструкциями.
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После многочисленных испытаний и попыток имитировать структуру суставов и мышц различных животных и даже людей исследователям удалось внести важные модификации, например добавление пружин между суставами ног для смягчения удара.
Ученые добавили, что достигать такой скорости робот может только в контролируемой среде. Тем не менее, они планируют повысить эту скорость до 15 м/сек.
По материалам:
speka.media
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