Компания Apple раздумывает над выпуском антропоморфных роботов — инсайдер Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Компания Apple раздумывает над выпуском антропоморфных роботов — инсайдер

Apple активно развивает направление робототехники, решив, что пользователи будут лучше воспринимать не гуманоидных роботов, таких как, например, «живая» лампа в стиле Pixar.

Об этом сообщает инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо.

«Пока отрасль обсуждает преимущества гуманоидных и не гуманоидных конструкций. Проверка цепочки поставок показывает, что Apple больше заботится о том, как пользователи воспринимают роботов, чем об их внешнем виде», — пишет Куо.

Что такое антропоморфные работы

В широком смысле термин «антропоморфный» применим к роботизированным системам, которые выходят за рамки того, что мы обычно можем классифицировать как гуманоиды.

Сюда входят системы, на которые влияют человеческие характеристики, но которые не являются точной копией гуманоида с двумя руками, двумя ногами и лицом.

Аналитик отмечает, что компания находится на начальных этапах исследований.

Куо описывает эту работу как «раннее подтверждение концепции» и сравнивает ее с прекращением проекта Apple Car на такой же стадии.

Учитывая «текущий прогресс и стандартные циклы развития», Куо прогнозирует, что массовое производство роботов Apple может начаться в 2028 году, в лучшем случае.

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